Жуніор Мораєс вже не вийде на поле в цьому році.

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораєс через травму, отриману на тренуванні, пропустить дев'ять місяців.

Про це повідомив лікар "Шахтаря" Вадим Попов, якого цитує офіційний сайт "гірників".

"Жуніор минулого тижня отримав дуже серйозну травму - розрив бічної і хрестоподібної зв'язок коліна. Це одна з найскладніших травм, які зустрічаються у футболі, вона тягне тривалий період післяопераційної реабілітації - дев'ять місяців, щоб повернути гравця в стрій", - сказав Попов.

За словами лікаря, нападник вирушив до Іспанії, де йому вже зробили операцію. Після повернення в Україну, на Мораєса чекає період відновлення.

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Нагадаємо, 4 квітня Мораєсу виповнилося 34 роки. З урахуванням тривалого періоду відновлення його кар'єрні перспективи на цей момент виглядають не дуже райдужно.

Жуніор Мораєс: кар'єра в "Шахтарі"

Мораес приєднався до "Шахтаря" в 2018 році, зробивши скандальний перехід з "Динамо".

Всього форвард провів за "гірників" 105 матчів, в яких забив 61 гол. У цьому сезоні на його рахунку 9 голів у 26 матчах.

У сезоні 2018-2019 він став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 19 м'ячів.

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Автор: Антон Дудар