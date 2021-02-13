Максимально професійне ставлення демонструє Олександр.

Українська журналістка, блогерка й дружина футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Седан розповіла, що її чоловік ретельно записує нотатки з теоретичних занять головного тренера Хосепа Гвардіоли.

Про це стало відомо з інтерв'ю Седан для Вацко Live.

"Я іноді цікавлюся, яка була установка, чому так вийшло – це він помилився чи так треба було. Іноді я люблю залізти всередину. Він багато мені пояснює. Зіна ж конспекти Гвардіоли веде! Він конспектує зміни в тактиці, моменти під час тренувань, нововведення", - шокувала всіх Седан.

"Він все це конспектує і зі мною ділиться. У нас вдома великий блокнот, велика папка, куди він все записує. Іноді він мені пояснює якісь речі. Скажу так, не все відразу мені вдається зрозуміти, іноді потрібно по три рази пояснювати. У мене є намір по-справжньому цікавитися футболом, а не просто знати склад та ігрову схему. Мені хочеться вглиб, мені це цікаво", - здивувала всіх Влада.

Нагадаємо, що раніше Седан підтвердила, що Зінченко взагалі й ніколи не вживав алкоголь.

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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 15 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

У 2021 році Зінченко вже сім разів виходив на поле в стартовому складі "Ман Сіті".

Контракт українського футболіста з "містянами" діє до 2024 року.

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Автор: Будрін Артем