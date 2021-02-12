Олександр демонструє безкомпромісне ставлення до алкоголю.

Українська телеведуча, блогерка й дружина футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Седан розповіла, що її чоловік абсолютно байдужий до алкоголю і ніколи в житті не куштував спиртного.

Про це стало відомо з інтерв'ю Седан для Вацко Live.

Ведучий провокативно запитав, що буцімто ніхто не вірить, що Зінченко взагалі не п'є алкоголь. Седан відповіла:

"Серйозно. Я вже півтора року живу із Зінченко, а коньяк останній раз пила з тобою. Не скажу, що чекаю, але не проти колись випити з ним вина. Запитую його, кажу, що він обіцяв. Відповів, що, може, після весілля. Але ні. На весіллі теж не пив. Я навіть думала, що, може, він вип'є келих якогось шампанського або вина, а ми зробимо рекламу з якимось брендом. Людина за 24 роки жодного разу не вживала алкоголь, а тут вип'є келих. Вийшла б прикольна реклама бренду. Але він не погодився. Каже, що вип'є після того, як народиться дитина або виграє ЛЧ чи Євро. Повинна статися гучна подія, - розповіла Седан.

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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 15 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

У 2021 році Зінченко вже сім разів виходив на поле в стартовому складі "Ман Сіті".

Контракт українського футболіста з "містянами" діє до 2024 року.

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Автор: Будрін Артем