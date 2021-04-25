В рамках 23-го туру чемпіонату України "Зоря" прийматиме "Олімпік". Команди зіграють на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.
Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Зоря" - "Олімпік".
Початок зустрічі - о 14.00.
Перед цим матчем "Зоря" посідає третє місце в таблиці УПЛ, маючи в активі 38 очок. "Олімпік" веде боротьбу за виживання - у команди 18 очок і передостаннє місце.
В рамках першого кола "Зоря" обіграла "Олімпік" з рахунком 1:0.
Луганський клуб є фаворитом і на перемогу в цій грі. На "Зорю" букмекери виставили коефіцієнт 1,45, на нічию - 4,20, а на "Олімпік" - 8,10.
Зоря - Олімпік
Відеотрансляція матчу
УНІАН ТБ
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