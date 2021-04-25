"Зоря" спробує зміцнитися на третій сходинці.

В рамках 23-го туру чемпіонату України "Зоря" прийматиме "Олімпік". Команди зіграють на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Зоря" - "Олімпік".

Початок зустрічі - о 14.00.

Перед цим матчем "Зоря" посідає третє місце в таблиці УПЛ, маючи в активі 38 очок. "Олімпік" веде боротьбу за виживання - у команди 18 очок і передостаннє місце.

В рамках першого кола "Зоря" обіграла "Олімпік" з рахунком 1:0.

Луганський клуб є фаворитом і на перемогу в цій грі. На "Зорю" букмекери виставили коефіцієнт 1,45, на нічию - 4,20, а на "Олімпік" - 8,10.

Зоря - Олімпік

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

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Автор: Антон Дудар