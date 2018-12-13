Чоловіча та жіноча збірні України отримали суперників по волейбольної Золотий Євролізі

Жіноча команда потрапила в одну групу зі збірною Чехії.

У Люксембурзі відбулося жеребкування групового етапу волейбольної Золотої Євроліги-2019, де чоловіча та жіноча збірні України дізналися своїх суперників.

В обох турнірах 12 команд були поділені на три групи - по 4 збірні, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Чоловіча збірна України потрапила до Групи С, де її суперниками будуть команди Фінляндії, Чехії та Білорусі.

Жіноча команда виступить в Групі А, разом зі збірними Чехії, Словаччини та Швеції.

На груповому етапі Золотої Євроліги команди грають за коловою системою, три матчі вдома і три на виїзді. У Фінал Чотирьох виходять переможці груп та господарі Фіналу Чотирьох.

Розклад Золотий Євроліги-2019: 25-26 травня (перший тур), 29 травня (другий тур), 1-2 червня (третій тур), 8-9 червня (четвертий тур), 12 червня (п'ятий тур), 15 червня (шостий тур). Фінал Чотирьох — 21-22 червня.