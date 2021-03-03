Мотор не зумів зупинити Барселону / фото twitter.com/ehfcl
Запорізький "Мотор" у заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів у гостях грав проти іспанської "Барселони" і зазнав поразки.
"Мотор" програв лідеру групи В (каталонці завершили груповий етап без поразок) з рахунком 32:38.
Найрезультативнішим у складі запорізького клубу став В'ячеслав Бохан, на рахунку якого 11 голів.
Незважаючи на поразку в останньому турі, "Мотор" зіграє в плей-офф турніру. Путівку в матчі навиліт запорожці забезпечили собі заздалегідь.
"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати
- "Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.
- У 14 іграх запорізький клуб здобув сім перемог при семи поразках.
- У групі В "Мотор" з 14 очками посів підсумкове п'яте місце з восьми команд. У наступний етап з групи виходять шість найкращих команд.
- Суперник запорізького клубу по 1/8 фіналу плей-офф визначиться пізніше.
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