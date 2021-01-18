Колишній глава ФВУ відсторонений від діяльності, пов'язаної з велоспортом.

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) на дев'ять місяців дискваліфікував колишнього главу Федерації велоспорту України (ФВУ) Олександра Башенка, який у липні 2019 року публічно образив велогонщицю Анну Соловей.

Дане рішення прийняла Комісія з етики UCI, повідомив офіційний сайт ФВУ.

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Башенка відсторонено від будь-якої діяльності, пов'язаної з велоспортом.

Так як на цей час Башенко не займає жодної посади, його дискваліфікація почнеться з моменту запиту ліцензії у Міжнародного союзу велосипедистів. Якщо ж запиту не буде, то дискваліфікація триватиме десять років.

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Автор: Антон Дудар