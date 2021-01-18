Міжнародний союз велосипедистів (UCI) на дев'ять місяців дискваліфікував колишнього главу Федерації велоспорту України (ФВУ) Олександра Башенка, який у липні 2019 року публічно образив велогонщицю Анну Соловей.
Дане рішення прийняла Комісія з етики UCI, повідомив офіційний сайт ФВУ.
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Башенка відсторонено від будь-якої діяльності, пов'язаної з велоспортом.
Так як на цей час Башенко не займає жодної посади, його дискваліфікація почнеться з моменту запиту ліцензії у Міжнародного союзу велосипедистів. Якщо ж запиту не буде, то дискваліфікація триватиме десять років.
Башенко нахамив велогонщиці: історія скандалу
- Скандальна історія розгорілася в липні 2019 року, коли Олександр Башенко, будучи главою ФВУ, в соцмережі Facebook нагрубив чемпіонці Європейських ігор Анні Соловей. Зокрема, він написав: "Смердітимеш - проженемо", "Ти відкрила рот - будеш за це платити".
- Далі Башенко осоромився новим висловлюванням, заявивши, що вижене Соловей зі збірної.
- Потім у Києві пройшла акція на підтримку Соловей, на якій вимагали відправити Башенка у відставку. Екс-міністр Ігор Жданов також підтримав вимогу про відставку Башенка.
- 20 серпня Башенка було звільнено з посади президента ФВУ за підсумками позачергової конференції організації.
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