Даяна Ястремська розповіла про те, як перенесла хворобу.

Друга ракетка України і 29-а ракетка світу Даяна Ястремська повідомила про те, що хворіла на коронавірус.

Про це вона написала в Instagram.

"Це був непростий для мене час! Прилетіла в Дубай з хорошим настроєм, на два дні раніше ніж моя команда, і знаєте що? Коли я прилітала, все було добре, результат на COVID-19 був негативним, і через два дні я захворіла! Я відразу ж пішла на самоізоляцію, і навіть не встигла зустріти тренерів", - повідомила Ястремська.

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"Симптоми були дуже дивними, відчувала себе дійсно дуже погано", - додала тенісистка.

За її словами, незабаром "після деяких тестів" вона почне повертатися до тренувального процесу.

Також тенісистка подякувала лікарям і своїй команді за допомогу і підтримку.

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Автор: Антон Дудар