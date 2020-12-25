Екс-чемпіон UFC Конор Макгрегор на Різдво поділився з уболівальниками новиною про те, що втретє стане батьком.
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В Instagram Макгрегор опублікував миле фото - зі своєю цивільною дружиною Ді Девлін і двома дітьми біля ялинки.
При цьому кохана спортсмена та їх син тримають в руках знімок УЗД малюка в утробі матері.
"Всіх з Різдвом від нашої родини - до ваших. Так багато всього чекаємо в 2021-му", - написав Макгрегор.
Конор Макгрегор і Ді Девлін вже виховують трирічного Конора Джека і Крою, якій в січні виповниться два роки.
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