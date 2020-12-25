Конор Макгрегор на Різдво опублікував миле сімейне фото.

Екс-чемпіон UFC Конор Макгрегор на Різдво поділився з уболівальниками новиною про те, що втретє стане батьком.

Читайте такожМакгрегор повертається в UFC: названі дата і суперник

В Instagram Макгрегор опублікував миле фото - зі своєю цивільною дружиною Ді Девлін і двома дітьми біля ялинки.

При цьому кохана спортсмена та їх син тримають в руках знімок УЗД малюка в утробі матері.

"Всіх з Різдвом від нашої родини - до ваших. Так багато всього чекаємо в 2021-му", - написав Макгрегор.

Конор Макгрегор і Ді Девлін вже виховують трирічного Конора Джека і Крою, якій в січні виповниться два роки.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар