У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Хохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування.
Українець Дмитро Підручний, який стартував шостим, з чотирма штрафними колами прийшов до фінішу тільки 21-м.
Третю перемогу в сезоні здобув норвежець Стурла Легрейд, який захистив свою першу позицію в гонці.
Кубок світу в Хохфільцені. Результати чоловічої гонки переслідування
1. Стурла Легрейд (Норвегія) - (0+0+1+0) 31:14,9
2. Емільєн Жаклен (Франція) - (0+0+0+0) +8,5
3. Йоганнес Тінгнес Бе (Норвегія) - (2+0+1+0) +8,9...
21. Дмитро Підручний (Україна) - (1+1+2+0) +1:55,3
35. Антон Дудченко (Україна) - (1+1+0+1) +2:59,8
39. Артем Прима (Україна) - (1+0+1+2) +3:14,2
Кубок світу з біатлону: четвертий етап
- Четвертий етап КМ 2020-2021 проходить в Хохфільцені з 17 по 20 грудня: де і коли дивитися гонки.
- У чоловічому спринті Дмитро Підручний посів шосте місце.
- У спринтерській гонці серед жінок українки фінішували за межами першої тридцятки.
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