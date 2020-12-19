Українець Дмитро Підручний не зумів поборотися за високі місця.

У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону в Хохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування.

Українець Дмитро Підручний, який стартував шостим, з чотирма штрафними колами прийшов до фінішу тільки 21-м.

Третю перемогу в сезоні здобув норвежець Стурла Легрейд, який захистив свою першу позицію в гонці.

Кубок світу в Хохфільцені. Результати чоловічої гонки переслідування

1. Стурла Легрейд (Норвегія) - (0+0+1+0) 31:14,9

2. Емільєн Жаклен (Франція) - (0+0+0+0) +8,5

3. Йоганнес Тінгнес Бе (Норвегія) - (2+0+1+0) +8,9...

21. Дмитро Підручний (Україна) - (1+1+2+0) +1:55,3

35. Антон Дудченко (Україна) - (1+1+0+1) +2:59,8

39. Артем Прима (Україна) - (1+0+1+2) +3:14,2

Кубок світу з біатлону: четвертий етап

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Автор: Антон Дудар