У німецькому Оберхофі відбулася чергова гонка.

Збірна України посіла восьме місце в жіночій естафеті в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону в Оберхофі.

Україну в гонці представляли Дар'я Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.

Блашко на стартовому етапі передала естафету одинадцятою. На другому етапі Джима виступила невдало - українка вирушила на два штрафні кола і в підсумку фінішувала на 15-му місці, а відставання від лідера становило вже більше двох хвилин.

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Семеренко з одним додатковим патроном підняла українську збірну на десяте місце, а Підгрушна, також використавши один додатковий патрон, закінчила гонку восьмою.

Перемогу в гонці здобула збірна Німеччини.

Кубок світу в Оберхофі. Результати жіночої естафети

1. Німеччина - (0+5) 1:14:31,5

2. Білорусь - (0+9) +17,4

3. Швеція - (0+5) + 35,7

4. Росія - (1+7) + 42,5

5. Франція - (2+10) +1:48,2

6. Чехія - (1+9) +2:01,4...

8. Україна - (2+6) +2:52,9

Кубок світу з біатлону 2020-2021: шостий етап

Шостий етап Кубка світу з біатлону проходить в Оберхофі з 13 по 17 січня: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Руслан Ткаленко, а у жінок - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко та Віта Семеренко.

У спринтерській гонці серед чоловіків Дмитро Підручний увійшов до топ-10.

У жіночому спринті найкращий результат в України показала Юлія Джима - 24-е місце.

Перемогу в чоловічій естафеті відсвяткувала збірна Франції, а Україна стала шостою.

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Автор: Антон Дудар