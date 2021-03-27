Максим Пустозвонов розповів, чому зважився на зміну прізвища.

Баскетболіст збірної України Максим Звонов пояснив, чому змінив прізвище - до 2020 року він носив прізвище Пустозвонов.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу INTERSPORT Україна.

"Я поміняв прізвище. Я давно хотів це зробити. Я провів дослідження з професором, який вивчає фамільне дерево. Моє прізвище пішло від прізвища Звонов. Потім в якомусь коліні з'явився Пустозвонов. Мені з таким прізвищем не завжди було комфортно в житті. І я сказав: "Коли у мене буде син", у мене буде достатньо енергії піти і поміняти прізвище", - розповів баскетболіст.

"За фактом я нічого не змінюю. Це те ж прізвище, яке було у нас раніше. Просто прибрав приставку, яка мені доставляла дискомфорт", - зазначив Звонов.

Також він розповів про те, що дружина була не проти взяти його прізвище:

"У нас була розмова з дружиною, я запитував, чи буде їй комфортно, коли вона візьме моє прізвище після весілля. Вона відповіла: "Без проблем. Як ти скажеш, так і буде". Але я знаю, що, звичайно, їй буде краще і комфортніше з прізвищем Звонова".

Читайте також"У неї дівоче - Москаль": український футболіст Пердута розповів, як дружина погодилася взяти його прізвище

Максим Звонов і його кохана Лана стали батьками 6 листопада 2020 року. У пари народився син Лев.

Максим Звонов: кар'єра і досягнення

Максим Звонов по ходу кар'єри виступав за українські БК "Київ", "Азовмаш", "Будівельник", БК "Донецьк", одеське "Динамо" і "Київ-Баскет". Зараз він знову грає за "Будівельник". У Румунії він пограв за "Пітешті" та "Університатю", а в США - за "Кантон Чардж".

Він ставав чемпіоном (2012) і володарем Кубка України (2015), а також MVP Кубка України. У Румунії Звонов в 2017 році виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок країни.

У складі збірної України Звонов виступав на чемпіонатах Європи 2011, 2013, 2015 і 2017 років, а також на Кубку Світу-2015.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар