"Торонто Репторс" - четверта команда для Олексія Льоня за океаном.

Український баскетболіст Олексій Лень покинув "Сакраменто" і продовжить кар'єру в "Торонто".

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Про це повідомив інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

27-річний центровий погодив з канадським клубом контракт на один рік. Українець перебував у статусі вільного агента.

Варто відзначити, що торік "Торонто" став чемпіоном НБА, здолавши у фінальній серії "Голден Стейт" - 4:2.

Олексій Лень в НБА: головне

Лень почав свою кар'єру в НБА у 2013-му році, поповнивши "Фінікс". У 2018-му році він перейшов до "Атланти".

У складі "Атланти" українець в середньому набирав 8,7 очка, а також робив 5,8 підбора за гру.

У лютому поточного року центровий став частиною обміну і перейшов у "Сакраменто". Середні показники Леня в "Кінгз" - 5,9 очка і 6,1 підбору за матч.

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Переклад: Данило Слесь