Лень виступає в НБА з 2013 року / фото nba.com
Український баскетболіст Олексій Лень покинув "Сакраменто" і продовжить кар'єру в "Торонто".
Читайте такожУкраїнський баскетболіст відзначився результативною грою в матчі НБА (відео)
Про це повідомив інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.
27-річний центровий погодив з канадським клубом контракт на один рік. Українець перебував у статусі вільного агента.
Варто відзначити, що торік "Торонто" став чемпіоном НБА, здолавши у фінальній серії "Голден Стейт" - 4:2.
Олексій Лень в НБА: головне
- Лень почав свою кар'єру в НБА у 2013-му році, поповнивши "Фінікс". У 2018-му році він перейшов до "Атланти".
- У складі "Атланти" українець в середньому набирав 8,7 очка, а також робив 5,8 підбора за гру.
- У лютому поточного року центровий став частиною обміну і перейшов у "Сакраменто". Середні показники Леня в "Кінгз" - 5,9 очка і 6,1 підбору за матч.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram