У загальному заліку Україна, згідно з прогнозом, повинна опинитися в топ-15.

Збірній України пророкують 15-е місце в медальному заліку за підсумками Олімпіади-2020, яка пройде в Токіо влітку.

Прогноз щодо кількості медалей зробила компанія Gracenote, яка займається збором і обробкою статистичних даних.

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На думку аналітиків, Україна може завоювати 21 нагороду: 6 золотих, 7 срібних і 8 бронзових.

Відзначимо, що це на 10 нагород більше, ніж на Олімпіаді-2016, де в української збірної було 2 золотих, 5 срібних і 4 бронзових медалі.

Перемогу в медальному заліку на Олімпіаді в Токіо прогнозують збірній США. Очікується, що американці виграють 114 медалей і 43 з них будуть золотими.

Олімпіада в Токіо: деталі

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Витрати на Ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу. Втім, організатори виключили скасування або затримку змагань.

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор в 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.

25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.

Більшість японських компаній виступили за перенесення або скасування Олімпіади в Токіо.

У МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

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Автор: Антон Дудар