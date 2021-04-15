Марина Бех-Романчук - одна з претенденток на медалі / фото REUTERS

Збірній України пророкують 15-е місце в медальному заліку за підсумками Олімпіади-2020, яка пройде в Токіо влітку.

Прогноз щодо кількості медалей зробила компанія Gracenote, яка займається збором і обробкою статистичних даних.

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На думку аналітиків, Україна може завоювати 21 нагороду: 6 золотих, 7 срібних і 8 бронзових.

Відзначимо, що це на 10 нагород більше, ніж на Олімпіаді-2016, де в української збірної було 2 золотих, 5 срібних і 4 бронзових медалі.

Перемогу в медальному заліку на Олімпіаді в Токіо прогнозують збірній США. Очікується, що американці виграють 114 медалей і 43 з них будуть золотими.

Олімпіада в Токіо: деталі

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Автор: Антон Дудар