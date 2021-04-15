Збірній України пророкують 15-е місце в медальному заліку за підсумками Олімпіади-2020, яка пройде в Токіо влітку.
Прогноз щодо кількості медалей зробила компанія Gracenote, яка займається збором і обробкою статистичних даних.
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На думку аналітиків, Україна може завоювати 21 нагороду: 6 золотих, 7 срібних і 8 бронзових.
Відзначимо, що це на 10 нагород більше, ніж на Олімпіаді-2016, де в української збірної було 2 золотих, 5 срібних і 4 бронзових медалі.
Перемогу в медальному заліку на Олімпіаді в Токіо прогнозують збірній США. Очікується, що американці виграють 114 медалей і 43 з них будуть золотими.
Олімпіада в Токіо: деталі
- Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".
- Витрати на Ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу. Втім, організатори виключили скасування або затримку змагань.
- Згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор в 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.
- 25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.
- Більшість японських компаній виступили за перенесення або скасування Олімпіади в Токіо.
- У МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
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