Олімпійські ігри пройдуть в Японії / фото REUTERS
80% жителів Японії виступили за перенесення або скасування Олімпійських ігор, які повинні пройти в Токіо влітку 2021 року.
Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного агентством Kyodo.
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В ході опитування 35,3% респондентів виступили за скасування Олімпіади, а 44,8% - за те, щоб перенести ігри на більш пізній час.
Відзначимо, що днями уряд Японії на місяць ввів надзвичайний стан в країні у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.
Перенесення Олімпійських ігор-2020: головне
- Про перенесення Олімпійських ігор-2020 через пандемію коронавірусу стало відомо 24 березня. Пізніше МОК офіційно затвердив дати проведення Олімпіади в 2021 році.
- Прем'єр-міністр Японії заявив, що коронавірус не завадить і в 2021 році Ігри відбудуться в Токіо.
- Відомо, що МОК посприяє вакцинації спортсменів та вболівальників перед Олімпіадою.
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