Японці хочуть, щоб Ігри перенесли або зовсім скасували.

80% жителів Японії виступили за перенесення або скасування Олімпійських ігор, які повинні пройти в Токіо влітку 2021 року.

Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного агентством Kyodo.

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В ході опитування 35,3% респондентів виступили за скасування Олімпіади, а 44,8% - за те, щоб перенести ігри на більш пізній час.

Відзначимо, що днями уряд Японії на місяць ввів надзвичайний стан в країні у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Перенесення Олімпійських ігор-2020: головне

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Автор: Антон Дудар