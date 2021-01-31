Російський боєць ММА Шаміль Мусаєв спровокував бійку зі своїм суперником Урошем Юришичем зі Словенії після закінчення бою.
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Росіянин переміг словенця одноголосним рішенням суддів, але потім вирішив додатково з'ясувати з ним стосунки.
Мусаєв спершу відмовився потиснути руку своєму супернику, а потім підійшов до нього, різко схопив і кинув на канвас. Між бійцями зав'язалася бійка, яку довелося рознімати всім присутнім в октагоні.
Керівництво польського промоушену KSW в Twitter зробило заяву, пообіцявши розібратися в інциденті і покарати всіх винних.
#KSW58pic.twitter.com/kLZXh4QaMH— El amigo de lo ajeno (@AjenoAmigo) January 30, 2021
The final takedown. Both fighters sliding away from the pack to meet in the free area.#KSW58pic.twitter.com/8MDxxQmaNl— Dusty Andrews (@Fight_Expert) January 30, 2021
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