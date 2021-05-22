Станіслав Горуна здолав у фіналі знаменитого бійця.

Капітан збірної України з карате Станіслав Горуна став чемпіоном Європи-2021 у ваговій категорії до 75 кг.

32-річний уродженець Львову у вирішальній битві шокував зірку світового карате, 11-разового чемпіона Європи азербайджанця Рафаеля Агаєва.

Фінал виявився вкрай драматичним. Всього за півхвилини до кінця сутички 36-річний азербайджанець отримав перший бал, зламавши оборону Станіслава.

Проте Горуна продемонстрував вольовий характер та встиг за 6 секунд до фінального гонга вирвати перемогу. Українець з розвороту поцілив у голову Рафаелю та завершив двобій на свою користь - з рахунком 3:1.

В кар'єрі Горуна це перша золота медаль чемпіонатів Європи. Більше того, Станіслав став першим в історії українського чоловічого карате, кому вдалося отримати золоту медаль першості континенту. До цієї миті лише українські жінки брали "золото" Європи - таких було аж 5 представниць "синьо-жовтого" прапору.

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Переклад: Артем Будрін