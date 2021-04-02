П'ята ракетка світу Еліна Світоліна зупинилася за крок до фіналу престижного турніру WTA1000 в Маямі.
В 1/2 фіналу українка потрапила "під каток" першої ракетки світу Ешлі Барті.
Матч завершився у перших двох сетах, кожен з яких тривав трошки більше, ніж 40 хвилин. З рахунком 3:6, 3:6 святкувала звитягу 24-річна австралійка.
Це був сьомий поєдинок суперниць, тепер рахунок в особистих зустрічах між ними 5:2 на користь українки.
Тепер Барті чекає свою опонентку по фіналу. З нею зіграє переможниця іншого півфіналу, де Б'янка Андреєску і Марія Саккарі визначать хто з них більш достойна позмагатися з першою ракеткою планети за перемогу в турнірі.
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Еліна Світоліна: результати у 2021 році
- Турнір у Маямі - шостий, на якому Світоліна виступає цього року. У 2021-му українці поки не вдалося виграти титул.
- На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.
- Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні й Досі Світоліна зупинилася у чвертьфіналі, а в Дубаї вилетіла вже в другому колі.
- Світоліна на турнірі в Маямі послідовно прибрала зі свого шляху американку Шелбі Роджерс, після цього першу ракету Росії Катерину Александрову, а в 1/8 обіграла титуловану чешку Петру Квітову. В 1/4 українка знищила Анастасію Севастову.
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