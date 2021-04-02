26-річна українка перервала свою чотириматчеву серію перемог.

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна зупинилася за крок до фіналу престижного турніру WTA1000 в Маямі.

В 1/2 фіналу українка потрапила "під каток" першої ракетки світу Ешлі Барті.

Матч завершився у перших двох сетах, кожен з яких тривав трошки більше, ніж 40 хвилин. З рахунком 3:6, 3:6 святкувала звитягу 24-річна австралійка.

Це був сьомий поєдинок суперниць, тепер рахунок в особистих зустрічах між ними 5:2 на користь українки.

Тепер Барті чекає свою опонентку по фіналу. З нею зіграє переможниця іншого півфіналу, де Б'янка Андреєску і Марія Саккарі визначать хто з них більш достойна позмагатися з першою ракеткою планети за перемогу в турнірі.

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Автор: Будрін Артем