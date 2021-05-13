26-річна українка не залишила шансів Гарбіньє Мугурусі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA1000 в Римі.

Світоліна у третьому колі обіграла представницю Іспанії Гарбіньє Мугурусу, яка займає 12-е місце в рейтингу WTA.

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Українці вистачило 77 хвилин та два сети, щоб зупинити спротив Мугуруси. Підсумковий рахунок 4:6, 2:6 - надзвичайно комфортна звитяга Еліни. Успіх нашої співвітчизниці особливо приємний, оскільки букмекери перед поєдинком фаворитом називали саме потужну Мугурусу. Тепер особистий рахунок став 8:5 на користь Світоліної.

У 1/4 турніру в Римі Світоліна зіграє з Ігою Свьонтек з Польщі, яка є 15-ю ракеткою світу.

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Турнір у Римі - восьмий, на якому Світоліна виступає в цьому сезоні. Українці поки не вдалося виграти титул.

На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.

Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні й Досі Світоліна зупинилася у чвертьфіналі, в Дубаї вилетіла вже в другому колі. Її найкращими результатами стали півфінали в Маямі та Штутгарті. І там, і там Еліна програла першій ракетці світу Ешлі Барті.

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Автор: Артем Будрін