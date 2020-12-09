Віктор Набок пробіг на руках в 60 метрів за 41 секунду.

У Києві зафіксували рекорд "мінімальний час подолання на руках дистанції 60 метрів". Його встановив спортсмен із Дніпра Віктор Набок.

Раніше Віктор Набок вже тричі потрапляв до Національного Реєстру Рекордів України та Книги рекордів Гіннеса, пише "Відкритий".

Новий рекорд на дистанції встановлено з першої спроби. Віктор пробіг на руках в 60 метрів за 41 секунду. Попередній рекорд у цій номінації поставили ще 7 років тому: Юрій Гора з Донецької області пройшов на руках 60 метрів за 54,57 сек. Час швидкісного забігу на руках фіксували відповідно до правил академічної гімнастики — з лінії старту до чіткого перетину лінії фінішу.

Пересуватися таким чином досить складно, проте атлет навіть відмовився використовувати рукавички для захисту рук. Журналістам Віктор розповів, що потреби надягати їх не було, так як підлога, по якій він йшов на руках — рівна і гладка.

"Я використовую рукавички тільки якщо бачу, що можу нашкодити рукам. В даному випадку такої потреби не було. Тому рукавички особливо не потрібні. Я хіба що використовував магнезію, щоб не ковзали руки. Якщо працюю на парковці або стадіоні — рукавички використовую", — поділився рекордсмен.

Набок розповів, що на підготовку до рекорду по ходьбі на руках у нього пішло два-три місяці. Підтримувати себе у формі спортсмену вдається ще й завдяки роботі. Віктор - персональний тренер зі спортивної гімнастики.

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Автор: Олег Давигора