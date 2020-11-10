Наступний сезон стартує в березні 2021 року.

"Формула-1" опублікувала попередній календар на наступний сезон.

Про це повідомив офіційний сайт Ф-1.

У новому сезоні у Формулі-1 відбудеться 23 Гран-прі. Це рекордна кількість етапів. Раніше за один рік не проводилося більше ніж 21 Гран-прі.

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Стартує сезон 21 березня в Австралії, а завершиться 5 грудня в Абу-Дабі.

Місце проведення четвертого етапу поки не визначено, так як Гран-прі В'єтнаму був виключений з календаря.

Формула-1. Попередній календар сезону 2021

1. Гран-прі Австралії — 21 березня

2. Гран-прі Бахрейну — 28 березня

3. Гран-прі Китаю — 11 Квітня

4. Поки не оголошено — 25 квітня

5. Гран-прі Іспанії — 9 травня

6. Гран-прі Монако — 23 травня

7. Гран-прі Азербайджану — 6 червня

8. Гран-прі Канади — 13 червня

9. Гран-прі Франції — 27 червня

10. Гран-прі Австрії — 4 липня

11. Гран-прі Великобританії — 18 липня

12. Гран-прі Угорщини — 1 серпня

13. Гран-прі Бельгії — 29 серпня

14. Гран-прі Нідерландів — 5 вересня

15. Гран-прі Італії — 12 вересня

16. Гран-прі Росії — 26 вересня

17. Гран-прі Сінгапуру — 3 жовтня

18. Гран-прі Японії — 10 жовтня

19. Гран-прі США — 24 жовтня

20. Гран-прі Мексики — 31 жовтня

21. Гран-прі Бразилії —14 листопада

22. Гран-прі Саудівської Аравії — 28 листопада

23. Гран-прі Абу-Дабі - 5 грудня

Формула-1 в сезоні 2020: головне

Через пандемію коронавірусу сезон 2020 року стартував пізніше запланованого, а календар був скорочений до 17 гонок. Організаторам довелося скасувати етапи в Австралії, Північній і Південній Америці, а також більшості країн Азії.

У чемпіонаті впевнено лідирує пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон, який випереджає найближчого переслідувача на 85 очок.

"Мерседес" достроково виграв Кубок Конструкторів після Гран-прі Емілії-Романьї.

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Автор: Антон Дудар