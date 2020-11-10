"Формула-1" опублікувала попередній календар на наступний сезон.
Про це повідомив офіційний сайт Ф-1.
У новому сезоні у Формулі-1 відбудеться 23 Гран-прі. Це рекордна кількість етапів. Раніше за один рік не проводилося більше ніж 21 Гран-прі.
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Стартує сезон 21 березня в Австралії, а завершиться 5 грудня в Абу-Дабі.
Місце проведення четвертого етапу поки не визначено, так як Гран-прі В'єтнаму був виключений з календаря.
Формула-1. Попередній календар сезону 2021
1. Гран-прі Австралії — 21 березня
2. Гран-прі Бахрейну — 28 березня
3. Гран-прі Китаю — 11 Квітня
4. Поки не оголошено — 25 квітня
5. Гран-прі Іспанії — 9 травня
6. Гран-прі Монако — 23 травня
7. Гран-прі Азербайджану — 6 червня
8. Гран-прі Канади — 13 червня
9. Гран-прі Франції — 27 червня
10. Гран-прі Австрії — 4 липня
11. Гран-прі Великобританії — 18 липня
12. Гран-прі Угорщини — 1 серпня
13. Гран-прі Бельгії — 29 серпня
14. Гран-прі Нідерландів — 5 вересня
15. Гран-прі Італії — 12 вересня
16. Гран-прі Росії — 26 вересня
17. Гран-прі Сінгапуру — 3 жовтня
18. Гран-прі Японії — 10 жовтня
19. Гран-прі США — 24 жовтня
20. Гран-прі Мексики — 31 жовтня
21. Гран-прі Бразилії —14 листопада
22. Гран-прі Саудівської Аравії — 28 листопада
23. Гран-прі Абу-Дабі - 5 грудня
Формула-1 в сезоні 2020: головне
- Через пандемію коронавірусу сезон 2020 року стартував пізніше запланованого, а календар був скорочений до 17 гонок. Організаторам довелося скасувати етапи в Австралії, Північній і Південній Америці, а також більшості країн Азії.
- У чемпіонаті впевнено лідирує пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон, який випереджає найближчого переслідувача на 85 очок.
- "Мерседес" достроково виграв Кубок Конструкторів після Гран-прі Емілії-Романьї.
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