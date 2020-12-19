Українки стали найкращими в командному багатоборстві.

Жіноча збірна України завоювала золото чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мерсіні в командному багатоборстві.

За збірну України виступали Анастасія Мотак, Анастасія Бачинська, Ангеліна Радивілова, Діана Варинська та Єлизавета Губарєва.

За сумою виступів на чотирьох снарядах українки набрали 154,663 бали.

На другому місці - збірна Румунії (154,496), а на третьому - Угорщина (151.597).

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Жіноча збірна України вперше в історії виграла золото чемпіонату Європи в командному багатоборстві. На континентальній першості зі спортивної гімнастики українки не вигравали нагород з 2012 року.

Варто відзначити, що в цьому році через пандемію коронавірусу на ЧЄ не приїхало багато країн.

Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України також виграла чемпіонат Європи.

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Автор: Антон Дудар