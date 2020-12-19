Жіноча збірна України завоювала золото чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мерсіні в командному багатоборстві.
За збірну України виступали Анастасія Мотак, Анастасія Бачинська, Ангеліна Радивілова, Діана Варинська та Єлизавета Губарєва.
За сумою виступів на чотирьох снарядах українки набрали 154,663 бали.
На другому місці - збірна Румунії (154,496), а на третьому - Угорщина (151.597).
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Жіноча збірна України вперше в історії виграла золото чемпіонату Європи в командному багатоборстві. На континентальній першості зі спортивної гімнастики українки не вигравали нагород з 2012 року.
Варто відзначити, що в цьому році через пандемію коронавірусу на ЧЄ не приїхало багато країн.
Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України також виграла чемпіонат Європи.
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