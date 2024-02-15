Чат-бот може працювати з файлами на комп'ютері та відео на YouTube.

Корпорація Nvidia представила власний аналог чат-бота ChatGPT. Його відмінною рисою є те, що він здатний працювати локально на комп'ютері з Windows. Доступ до інтернету при цьому не буде потрібно.

Принцип роботи простий: людина запитує, ШІ відповідає або створює контент за запитом. При цьому в програмі можна вибрати одну з двох великих мовних моделей – Mistral або Llama 2. Крім цього, нейромережа Chat with RTX здатна обробляти відео з YouTube.

Журналісти видання The Verge вже встигли протестувати сервіс і відзначили, що Chat with RTX непогано справляється із завданнями аналізу. Це насамперед може бути корисно як журналістам, так і всім, хто працює з великими обсягами інформації. Але поки це більше рання демо-версія, ніж закінчене рішення.

Як користуватися

Для запуску чат-бота потрібна відеокарта GeForce RTX 30-ї або 40-ї серії, 16 ГБ оперативної пам'яті і значний обсяг дискового простору. Зокрема, один лише інсталяційний файл важить 35 ГБ, при тому, що це лише "технічна демонстрація.

Якщо всі умови дотримані, скачати нейромережу можна безкоштовно на сайті компанії.

Нагадаємо, у грудні 2023-го Google представила Gemini, свою найкрутіша модель штучного інтелекту, яка, за словами компанії, "знищує" GPT-4. Чат-бот буде поступово інтегруватися в усі продукти компанії: від смартфонів Pixel до пошукача і браузера Chrome.

А ще раніше Ілон Маск представив Grok – це розмовний чат-бот всередині Twitter (X), який описують як "як ChatGPT, тільки краще". На відміну від подібних моделей, він любить сарказм і був створений, щоб мати трохи гумору у своїх відповідях.

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