Meta також додає попереджувальні мітки до деяких опублікованих відео чи зображень, які користувачі повинні натиснути, перш ніж вони зможуть побачити контент.

Соціальні мережі Facebook та Instagram почали блокувати контент із хештегами, пов’язаний із вбивством російськими окупантами мирних жителів в Україні. На знімках були зображені тіла людей, застрелених з близької відстані, які були знайдені в захоплених українських містах після їхнього звільнення.

Прес-секретар компанії Meta, якій належать соцмережі, Енді Стоун підтвердив, що таке блокування дійсно відбувалося, пише Reuters.

За його словами, відповідальними за блокування хештегів, зокрема #bucha та #buchamassacre, є автоматизовані алгоритми, які сканують зображення насильства у Facebook та Instagram.

"Це сталося автоматично через графічний вміст, який люди публікували за допомогою цих хештегів. Коли вчора нам повідомили про проблему, ми швидко розблокували хештеги", - зазначив Стоун.

Як зазначає Reuters, Facebook і Instagram дозволяють публікувати графічний і насильницький контент, коли він поширюється з метою підвищення обізнаності про можливі порушення прав людини, але видаляє вміст, якщо він є надзвичайно відвертим або підтримує страждання.

Meta також додає попереджувальні мітки до деяких опублікованих відео чи зображень, які користувачі повинні натиснути, перш ніж вони зможуть побачити контент.

Правозахисні групи критикували підхід компанії Марка Цукерберга до видалення контенту з насиллям під час конфліктів, заявляючи, що його практика очищення даних із серверів через 90 днів призводить до видалення важливих доказів воєнних злочинів.

Стоун сказав, що Meta "досліджує способи збереження цього та інших типів контенту, коли ми його знімаємо", зокрема щодо війни в Україні.

Як повідомляв УНІАН, соцмережі Facebook і Instagram почали блокувати поширення хештегів публікацій #Bucha і #BuchaMassacre, пов’язані з вбивствами росіян в Бучі.

Фото та відео з цього міста стали однією з головних новин усіх світових медіа, а також виступів світових політиків. ЗМІ писали статті із заголовками про BuchaMassacre, а в англомовній Вікіпедії з’явилась стаття про це.

Бучанська різанина

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті.

На узбіччях лежали тіла застрелених жінок, які окупанти намагалися спалити.

Світові лідери не змогли обійти увагою звірства росіянин. Дії армії РФ засудили у всіх європейських країнах і організаціях. У зв'язку з цим в ЄС заявили, що готують нові санкції проти Росії. За даними Financial Times, нові обмеження включають заборону на використання російськими судами портів ЄС, Додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв.

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