Google 'вбила' головний блокувальник реклами в Chrome: які є альтернативи

Можливо, деякі з ваших улюблених розширень, включно з uBlock Origin, незабаром перестануть підтримуватися.

У жовтні цього року Google Chrome почав поступовий перехід на нову платформу розширень Manifest v3. Тут багато технічних подробиць, але досить сказати, що через перехід на нову платформу багато розширень, включно з блокувальниками реклами, перестали або незабаром перестануть працювати.

Серед таких розширень виявився і uBlock Origin з аудиторією понад 30 мільйонів. Багато хто з користувачів вже втратив доступ до блокувальника, тим, кому "пощастило", продовжують бачити попередження про його відключення незабаром. Очікується, що до червня 2025 перехід на Manifest V3 завершиться повністю, і для багатьох користувачів це може стати неприємним сюрпризом.

Варто зазначити, що ці зміни стосуються не тільки Chrome, а й проєкту Chromium загалом, тобто браузерів Microsoft Edge, Opera, Vivaldi та інших.

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Чим замінити uBlock Origin

У магазині розширень Chrome користувачам рекомендується перейти на більш сучасні альтернативи uBlock Origin, що працюють на Manifest v3, зокрема, Adblock Plus, Ghostery чи uBlock Origin Lite – це "спрощена" версія Origin на сучасній системі розширень.

Утім, ніхто з них не зможе повністю замінити uBlock Origin. Річ у тім, що блокувальники, які працюють на Manifest v3, більше не можуть безпосередньо перехоплювати мережеві запити з сайтів. Тобто замість самостійного блокування запитів, вони повинні запитувати фільтрацію у Chrome. Список правил фільтрації істотно обмежений і не покриває потреб блокувальників реклами.

Простіше кажучи – перехід на Manifest V3 серйозно знизить ефективність роботи блокувальників реклами. А заодно і всіх інших аддонів, які захищають конфіденційність користувачів.

Які є альтернативи?

У мережі пишуть, що можна відкласти перехід на Manifest V3 до червня 2025 року і продовжити користуватися uBlock Origin. Для цього потрібно відкрити PowerShell від імені адміністратора і вписати команду:

$path = "registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome"; New-Item $path -Force; Set-ItemProperty $path -Name ExtensionManifestV2Availability -Value 2

Після зайдіть у chrome://policy/ і натисніть "Повторно завантажити правила".

Що робити після червня 2025 року

Тим, хто не бажає миритися з рекламою, є сенс уже зараз розглянути перехід на Firefox або Safari. Насправді в браузерах Mozilla і Apple теж присутній "маніфест", але їхні власні рушії дають змогу підтримувати розширення незалежно від змін Google. Тобто сумісність із Manifest V2 нікуди не дінеться.

Щоправда, у Safari не так уже й багато розширень – наприклад, той самий uBlock Origin є тільки в Chromium і Firefox.

Статистика за 2024 рік показує, що Chrome залишається найпопулярнішим серед користувачів, проте його все ж таки злегка "посунули" альтернативні рішення інших розробників. Другу сходинку посідає Edge від Microsoft, а трійку лідерів замикає Safari.

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