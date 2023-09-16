Облікові записи користувачів віком до 16 років у 2020 році за замовчуванням були попередньо встановлені як "загальнодоступні".

Соцмережа TikTok оштрафована на 345 мільйонів євро за порушення законів про захист персональних даних дітей в Євросоюзі.

Про винесене рішення оголосив комісар із захисту даних Ірландії (DPC). Це головний регулюючий орган для численних провідних технологічних компаній в ЄС, пише Reuters.

Облікові записи користувачів віком до 16 років у 2020 році за замовчуванням були попередньо встановлені як "публічні" (тобто відео та інформація в профілі була загальнодоступною – прим. ред.) - встановив DPC. Також соціальна мережа TikTok не перевіряла, чи дійсно користувач є батьком або опікуном дитини, коли зв'язувалася з ним через функцію "сімейне сполучення".

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Представник TikTok заявив, що компанія не погоджується з рішенням, особливо з розміром штрафу, і що більшість критичних зауважень вже не мають значення в результаті заходів, вжитих до початку перевірки DPC у вересні 2021 року.

В даний час відкрито також друге розслідування, що стосується передачі компанією TikTok персональних даних в Китай. DPC повідомила, що готує попередній проект рішення з цього розслідування. Регулятор вже накладав великі штрафи на інших технологічних гігантів, в тому числі на компанію Meta на загальну суму 2,5 млрд євро.

Соцмережа TikTok - останні новини

TikTok офіційно запустив власний маркетплейс в США після декількох місяців тестування. Як пише Reuters, китайська компанія bytedance, що володіє соцмережею, прагне отримати вигоду з її популярності. Відзначається, що TikTok пропонує онлайн-шопінг за допомогою ряду функцій у своїй основній програмі і сподівається повторити успіх аналогічних азіатських платформ Shein і PDD Holdings (PDD.O) Temu.

Раніше TikTok запустив нову текстову функцію, щоб конкурувати з іншими платформами соціальних медіа, такими як Threads від Meta та додаток X від Ілона Маска.

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