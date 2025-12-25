Йдеться саме про адресу з доменом @gmail.com.

Google готує одне з найбільш значущих оновлень в історії Gmail: уперше користувачам дозволять змінювати адресу з доменом @gmail.com, не створюючи нового акаунта і не втрачаючи накопичені дані.

Наразі змінити основну Gmail-адресу фактично неможливо – користувачам доводиться заводити новий обліковий запис, налаштовувати пересилання і миритися з втратою єдиної історії. Однак, як пише 9to5Google, в оновленій документації Google описано новий механізм, що дає змогу вибрати нову Gmail-адресу всередині вже наявного акаунта.

Згідно з описом, користувач зможе змінити ім'я пошти, зберігши всі дані, включно з листами, фотографіями та повідомленнями. Стара адреса при цьому не зникне. Листи надходитимуть на одну й ту саму скриньку, а авторизація в акаунті працюватиме з обох адрес.

Однак є й обмеження: змінювати адресу можна буде тільки раз на 12 місяців, і загалом не більше трьох разів за весь час існування облікового запису.

Ймовірно, інформація на сторінці техпідтримки з'явилася раніше запланованого. Компанія поступово розгортає оновлення, і воно ще недоступне для всіх.

Раніше в Gmail з'явилася корисна функція, що дає змогу відписатися одразу від усіх спам-розсилок. Також поштовий клієнт, використовуючи Gemini AI, узагальнить за вас довгі листи і надасть зведення одним-двома реченнями.

На початку грудня Google назвала головні пошукові тренди 2025 року, а також вибрала 10 улюблених розширень для Chrome.

