Google назвала свої улюблені розширення для Chrome у 2025 році

Слідом за топом пошукових запитів Google опублікувала ще один рейтинг, до якого увійшли найкращі розширення для браузера Chrome цього року. Ви навряд чи здивуєтеся, виявивши, що всі вони тією чи іншою мірою використовують штучний інтелект.

Варто зазначити, що ці розширення призначені не тільки для Chrome, а й для інших браузерів на рушії Chromium, включно з Edge, Opera і Brave.

Monica і Sider – ШІ-компаньйони для роботи з сайтами, які вміють швидко обробляти довгі сторінки, перекладати текст, генерувати картинки і створювати чернетки тексту прямо на бічній панелі без перемикання вкладок;

HARPA AI – відстежує сторінки, які ви відвідуєте, і допомагає знаходити вигідні пропозиції, включно з падінням цін.

Quillbot – текстовий редактор на базі ШІ, який об'єднує веб-пошук, інструменти написання/редагування, а також перевірки граматики.

Fireflies.ai і Bluedot – помічники для онлайн-зустрічей: вони записують, транскрибують і роблять короткі конспекти дзвінків.

QuestionAI і eJOY – ШІ-репетитори для студентів, які допомагають у вивченні складного матеріалу, написанні текстів і вирішенні завдань.

Adobe Photoshop – набір інструментів для редагування зображень, зокрема на базі ШІ, прямо в браузері.

Phia – шопінг-розширення з ШІ для автоматичного порівняння цін під час покупок у браузері.

Статистика за листопад 2025 року показує, що частка Google Chrome на ринку браузерів збільшилася до 78%. Це максимальний показник популярності Chrome за всю історію. Для порівняння, Microsoft Edge, який перебуває на 2-му місці, користується лише 10%.

