Українці найчастіше намагалися з'ясувати значення понять "білий квиток", "НАБУ", "мобілізаційне розпорядження" та "договір довічного утримання".

Компанія Google опублікувала підсумковий рейтинг найпопулярніших пошукових запитів серед українців за 2025 рік.

Про це повідомляє Google Україна.

Згідно рейтингу Google, першу сходинку загального рейтингу, як і торік, посів запит "Графік відключення світла". На другому місці опинився телепроєкт "Холостяк 2025", а третю позицію посів серіал "Гра в кальмара 2". До першої десятки також увійшли запити: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Євробачення 2025" та "НАБУ".

Найпопулярніші запити року:

Графік відключення світла. Холостяк 2025. Гра в кальмара 2 Лабубу. Усик Дюбуа. Венздей 2 сезон. Ущелина. Гангстерленд. Євробачення 2025. НАБУ.

У категорії "Персона" лідером за зростанням інтересу став боксер Олександр Усик. Українці також активно шукали інформацію про актора та нового "холостяка" Тараса Цимбалюка, прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Усик. Тарас Цимбалюк. Юлія Свириденко. Тімур Міндіч. Макс Корж. Меланія Трамп. Леся Нікітюк. Костянтин Темляк;. Геннадій Труханов. Джозеф Паркер.

У категорії "Втрати" найбільша кількість запитів стосувалася блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

Пішли назавжди:

Анна Жук. Андрій Парубій. Роман Попов. Оззі Осборн. Максим Неліпа. Євгенія Добровольська. Тигран Кеосаян. Чарлі Кірк. Юрій Ніколаєв. Халк Хоган.

У сфері кінематографу найбільший інтерес викликав фантастичний бойовик "Ущелина". Друге і третє місця посіли готичний фільм жахів "Носферату" та еротична драма "Хороша погана дівчинка". Також до десятки потрапили фільм за мотивами популярної комп'ютерної гри "Майнкрафт", лауреат "Оскара" фільм "Анора" та ремейк історії про Дракулу.

Фільм:

Ущелина. Носферату. Хороша погана дівчинка. Майнкрафт. Анора. Дракула 2025. Наша провина. Мікі 17. Ліло і Стіч. 28 років потому.

Лідером у категорії телевізійних серіалів став другий сезон "Гри в кальмара". Також у топі перебуває новий сезон "Венздей", британська кримінальна драма "Гангстерленд", українські серіали "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя" та "Кохання та полум’я", а також турецький серіал "Далеке місто" та іспанський "Бункер мільярдерів".

У категорії "Покупки" лідером року став запит на іграшку "Лабубу". Крім того, українці цікавилися придбанням пікапів для Збройних сил України, жіночої військової форми та зарядних станцій EcoFlow.

Покупка:

Лабубу. Пікап для ЗСУ. Айфон 17. Жіноча військова форма. Гарна вишиванка. Екофлоу. Дрогобицька сіль. Військові облігації. Валюта в банку. Генератор.

У 2025 році українські користувачі найчастіше намагалися з'ясувати значення понять "білий квиток", "НАБУ", "мобілізаційне розпорядження" та "договір довічного утримання".

Питання: "Що таке?":

Білий квиток. НАБУ. Мобілізаційне розпорядження. Договір довічного утримання. ТРО. Відпустка за рахунок служби. Військова присяга. Соціальний супровід ветеранів. Військовий облік. Розмитнення на ЗСУ.

За даними Google, українські користувачі в минулому році найбільше цікавилися запитом "Графік відключення світла" та "Евро 2024". Також у топі запитів року були "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".

Серед пошукових запитів в категорії "Персона", інтерес до якої зростав найбільше, лідером став Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Серед інших відомих особистостей в полі зору українців були Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.

У контексті втрат 2024 року українці проявляли інтерес до таких особистостей, як Ірина Фаріон, Олексій Навальний та Ален Делон. А у категорії "Фільми" лідером став український документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

