З'явився перелік смартфонів Samsung, які не отримають нових версій One UI

Samsung готується випустити оболонку One UI 8.5 разом з майбутньою лінійкою Galaxy S26 вже в кінці лютого. Даний апдейт вже проходить тестування серед власників Galaxy S25, а стабільний реліз очікується найближчим часом
Незважаючи на те, що оновлення отримають десятки пристроїв Galaxy, частина моделей залишиться без нього. Портал Gizmochina зібрав перелік моделей, які не отримають новітню One UI 8.5 і майбутні оновлення системи.
Серія Galaxy S
- Galaxy S21
- Galaxy S21
- Galaxy S21 Ultra
- Старіші моделі Galaxy S
Серія Galaxy Z
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Старіші моделі Galaxy Z
Серія Galaxy A
- Galaxy A23
- Galaxy A14
- Galaxy A05
- Galaxy A05s
- Старіші моделі Galaxy A
Серія Galaxy M
- Galaxy M14
- Galaxy M05
- Старіші моделі Galaxy M
Серія Galaxy F
- Galaxy F14
- Galaxy F05
- Старіші моделі Galaxy F
Серія Galaxy Tab
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Старіші моделі Galaxy Tab
Серія Galaxy XCover
- Galaxy XCover 6 Pro
- Старіші моделі Galaxy XCover
One UI 8.5 вважається помітним кроком вперед, а не просто невеликим оновленням. Хоча прошивка базується на Android 16, вона використовує більш свіжу збірку QPR2, що дозволяє впровадити більш глибокі системні зміни.
Серед ключових нововведень – розширене налаштування панелі швидких параметрів, оновлені іконки з легким 3D-ефектом, більш розумний екран блокування, частковий запис екрану і нові функції безпеки, включаючи автоматичне блокування при підозрілій активності.
Цього року презентація Samsung Galaxy S26 очікується 25 лютого – на місяць пізніше, ніж зазвичай. На заході також мають показати Galaxy Buds 4/4 Pro, які отримають невеликий редизайн.
Раніше в мережу просочилися європейські ціни на флагманську лінійку Samsung Galaxy S26. І якщо інформація вірна, то всі моделі, крім Ultra, помітно подорожчають.