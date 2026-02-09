З'явився перелік смартфонів Samsung, які не отримають нових версій One UI

One UI 8.5 базується на актуальній версії Android 16 і принесе нові функції, зміни в дизайні та безпеці.

Samsung готується випустити оболонку One UI 8.5 разом з майбутньою лінійкою Galaxy S26 вже в кінці лютого. Даний апдейт вже проходить тестування серед власників Galaxy S25, а стабільний реліз очікується найближчим часом

Незважаючи на те, що оновлення отримають десятки пристроїв Galaxy, частина моделей залишиться без нього. Портал Gizmochina зібрав перелік моделей, які не отримають новітню One UI 8.5 і майбутні оновлення системи.

Серія Galaxy S

Galaxy S21

Galaxy S21

Galaxy S21 Ultra

Старіші моделі Galaxy S

Серія Galaxy Z

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Старіші моделі Galaxy Z

Серія Galaxy A

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A05

Galaxy A05s

Старіші моделі Galaxy A

Серія Galaxy M

Galaxy M14

Galaxy M05

Старіші моделі Galaxy M

Серія Galaxy F

Galaxy F14

Galaxy F05

Старіші моделі Galaxy F

Серія Galaxy Tab

Galaxy Tab Active 4 Pro

Старіші моделі Galaxy Tab

Серія Galaxy XCover

Galaxy XCover 6 Pro

Старіші моделі Galaxy XCover

One UI 8.5 вважається помітним кроком вперед, а не просто невеликим оновленням. Хоча прошивка базується на Android 16, вона використовує більш свіжу збірку QPR2, що дозволяє впровадити більш глибокі системні зміни.

Відео дня

Серед ключових нововведень – розширене налаштування панелі швидких параметрів, оновлені іконки з легким 3D-ефектом, більш розумний екран блокування, частковий запис екрану і нові функції безпеки, включаючи автоматичне блокування при підозрілій активності.

Цього року презентація Samsung Galaxy S26 очікується 25 лютого – на місяць пізніше, ніж зазвичай. На заході також мають показати Galaxy Buds 4/4 Pro, які отримають невеликий редизайн.

Раніше в мережу просочилися європейські ціни на флагманську лінійку Samsung Galaxy S26. І якщо інформація вірна, то всі моделі, крім Ultra, помітно подорожчають.

Вас також можуть зацікавити новини: