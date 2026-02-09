Вчений розгадав таємницю прихованих символів по всьому світу: що за ними стоїть

Однак не всі в науковому співтоваристві поділяють точку зору вченого.

Незалежний дослідник виявив "переломні свідчення існування загубленої цивілізації", яка приховувала складний код за допомогою геометрії та символіки по всьому світу.

Меттью ЛаКруа розповів Daily Mail, що теорію про загублену цивілізацію підкріплює недавня знахідка в Єгипті. Вона пов'язує символи різних континентів і датується 38 000-40 000 років тому.

За словами ЛаКруа, ця цивілізація могла відстежувати космічні цикли, передбачати катастрофи і змогла закласти основи вчення про походження людини, структуру Всесвіту і божественне існування в монументах і священних місцях.

Відео дня

У чому суть дослідження

Його дослідження почалося після знахідки повторюваних гігантських Т-подібних форм, трирівневих поглиблень і ступінчастих пірамід, висічених в стародавніх каменях по всьому світу.

Відзначається, що подібні символи зустрічаються від регіону Ван в Туреччині до Південної Америки і Камбоджі. За словами ЛаКруа, витоки цієї глобальної системи лежать в регіоні озера Ван на сході Туреччини, на місці, відомому як Іоніс.

Він описав його як найдавніше джерело символів, архітектури та вчень цивілізації, датовавши його вік приблизно 40 тис. років. Він стверджує, що там зберігся первісний план, пізніше перенесений в такі місця, як Гіза і Тіванаку.

Що раніше з'ясував вчений

Гігантські Т-подібні форми, ступінчасті піраміди, перевернуті піраміди, леви і сакральна геометрія з'являються в Іонісі найбільше, а потім вже повторюються в інших частинах світу, додав ЛаКруа.

Чому інші вчені сумнівалися

Однак провідні археологи датують відомі місця на озері Ван урартським періодом, що налічує тисячі років, і стверджують, що немає доказів існування загубленої цивілізації до льодовикового періоду, і жодне інше дослідження в даний час не підтверджує запропоновану ЛаКруа датування.

Новий прорив

Прорив стався в листопаді 2025 року, коли вчений заново дослідив фотографію храму Сфінкса в Єгипті. На зображенні він виявив те, що, на його думку, є перевернутою ступінчастою пірамідою, вбудованою в споруду.

"Це було так, ніби я ніколи раніше цього не бачив. Там була перевернута ступінчаста піраміда, але права сторона була відламана", - поділився вчений.

Це відкриття спонукало ЛаКруа проаналізувати все плато Гіза, де він виявив повторювані зображення перевернутих ступінчастих пірамід і гігантських Т-подібних форм в храмі Сфінкса, храмі Долини і похоронних храмах Хафре і Менкаура.

Використовуючи астрономічну прецесію, повільне коливання земної осі, і передбачуване вирівнювання Сфінкса з сузір'ям Лева, ЛаКруа звузив дату будівництва приблизно до 12 тис. років тому, ближче до кінця останнього льодовикового періоду, або 38 тис. років тому.

Символи в інших місцях

ЛаКруа заявив, що подібне архітектурне планування зустрічається і в Південній Америці, в Тіванаку і Пума-Пунку.

Сканування Пума-Пунку виявило масивну Т-подібну структуру, яка, за словами ЛаКруа, підтверджує його теорію про загальну архітектурну модель.

"Таким чином, Пума-Пунку і Тіванаку - це як дзеркало Єгипту в Південній Америці", - сказав він.

В основі інтерпретації ЛаКруа лежить те, що він називає космограмою, стародавньою геометричною моделлю, що представляє структуру Всесвіту.

Інші новини науки

Раніше археологічна знахідка спростувала думку вчених, що стародавні люди в Китаї були дурними. Зокрема, одне з ключових відкриттів археологів вказало, що насправді тамтешні предки людей були досить розумними.

Вас також можуть зацікавити новини: