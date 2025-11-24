У компанії заявили, що функція, якій приписують навчання ШІ, існує вже багато років.

Google відреагувала на пости в соцмережах про те, що компанія нібито змінила політику і почала використовувати листи Gmail для навчання своїх моделей ШІ.

Мережею розійшлася замітка компанії розробника антивіруса Malwarebytes, де стверджувалося, що єдиний спосіб відмовитися від навчання ШІ - вимкнути розумні функції Gmail.

У Google називають це все дезінформацією. Представник компанії Дженні Томсон у коментарі The Verge заявила, що жодних змін у налаштуваннях користувачів не було, функція Gmail Smart Features існує багато років, а сама пошта не використовується для навчання Gemini.

Відео дня

Проте дещо все-таки варто перевірити вручну. Один зі співробітників The Verge виявив, що раніше вимкнені ним smart-функції виявилися знову ввімкненими.

Якщо у вас активовані розумні фічі Gmail, сервіс може автоматично відстежувати статуси замовлень, додавати квитки в календар або пропонувати підказки всередині інтерфейсу. У Workspace під час увімкнення цих інструментів з'являється напис про те, що користувач "дозволяє використовувати контент і активність усередині Workspace для персоналізації досвіду". Але, як підкреслює Google, це не означає передачу тексту листів для навчання моделей

Раніше ми розповідали, що в Google Maps з'явилася нова корисна функція, але використовувати її можна тільки на Google Pixel. Google Maps Power-Saving Mode дасть змогу економити батарею під час користування картами.

Вас також можуть зацікавити новини: