Аби тільки не повертати 'дизлайки': в YouTube з'явилися голосові коментарі

Поки що їх тестують із кількома великими англомовними блогерами.

Команда YouTube, мабуть, вирішила піти по стопах месенджерів і впроваджує функціонал, який вже давно є в Telegram і WhatsApp. На це звернули увагу на Reddit.

Йдеться про голосові коментарі. Вони являють собою коментарі у форматі аудіо. Поки що їх тестують із декількома великими англомовними блогерами, серед яких є ThioJoe (3,1 млн підписників).

Почути голос автора можна тільки через мобільний додаток на Android та iOS. У браузерній версії відображається відразу готова розшифровка.

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Google поки що не анонсувала і ніяк не прокоментувала нову фічу. Чи будуть "Голосові відповіді" доступні всім користувачам, чи лише для авторів контенту, щоб вони могли коментувати свої власні відео – невідомо.

Скоріш за все, зараз розробники тестують функцію і тільки після фідбеку ухвалять остаточне рішення, чи буде вона впроваджена в YouTube, чи від неї відмовляться. Як у випадку з новим редизайном: автори зіткнулися з великою кількістю негативних відгуків і скасували його.

В одному з останніх оновлень у YouTube разом із "лайками" стала доступна кнопка "Хайп". А тривалість "шортсів" збільшилася до 3 хвилин – усе через TikTok.

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