Прем'єр-міністр Шмигаль не знайшов порозуміння з керівником Nestle щодо неетичності роботи компанії в Росії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов порозуміння з керівником Nestle Марком Шнайдером щодо неетичності роботи компанії в Росії.

Про це він повідомив у Twitter.

"Поговорив з CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-террориста — це фінансування вбивств беззахисних дітей та жінок", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль наголосив, що сподівається, що Nestle змінить своє рішення.

Як повідомляв УНІАН, з початку війни РФ проти України 24 лютого, з російського ринку пішли сотні компаній і відомих брендів, а країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

14 березня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на даний час 209 компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами. При цьому, 378 продовжують працювати або обмежили роботу частково.

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