Популярна соцмережа відкриває несподіваний додатковий бізнес.

TikTok офіційно запустив власний маркетплейс в США після кількох місяців тестування. Як пише Reuters, китайська компанія ByteDance, що володіє соцмережею, прагне отримати вигоду від її популярності.

Зазначається, що TikTok пропонує онлайн-шопінг за допомогою низки функцій у своїй основній програмі та сподівається повторити успіх аналогічних азіатських платформ Shein та PDD Holdings (PDD.O) Temu.

Творцям відеоконтенту запропоновано зручний інструмент прив’язки відео до конкретного товару в магазині. Тепер понад 150 мільйонів користувачів TikTok у США зможуть одразу після перегляду відео перейти за посиланнями для придбання відповідного товару у своїй стрічці.

Відео дня

Нові функції також включають окрему вкладку "Магазин", де компанії можуть демонструвати свої продукти за допомогою логістичних і платіжних рішень на базі TikTok.

Компанія-власник також заявила, що інтегрувала свій сервіс покупок із різними сторонніми платформами, такими як Shopify (SHOP.TO), Salesforce (CRM.N) і Zendesk.

Маркетплейс TikTok, який тестувався в США з листопада, вже доступний у таких країнах, як Таїланд, В’єтнам, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур і Великобританія.

Новинки від TikTok

Як писав УНІАН, раніше власники соцмережі TikTok анонсували плани інтегрувати маркетплейс у свій застосунок з відео. Спочатку новинку хочуть запустити в США, а вже потім її почнуть поширювати і врешті країн світу.

Але на відміну від того ж Amazon, який зараз продає багато товарів під власним брендом на своїй платформі, TikTok наразі не планує продавати власну продукцію. В першу чергу платформа просуватиме товари китайських же виробників.

Також раніше TikTok запустив нову текстову функцію, щоб конкурувати з іншими платформами соціальних мереж, такими як Threads від Meta та додаток X від Ілона Маска.

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