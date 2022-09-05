Згідно з проектом, інтернет-з'єднання Європи та Азії пролягатиме через Україну.

Інтернет-кабель, який повинен з'єднати Європу і Азію, пройде через Україну. У планах будівництво підводного кабелю через Чорне море.

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України в Telegram-каналі.

Зазначається, що проектом займається Vodafone Group спільно з Мінцифрою. Вони домовилися про співпрацю у сфері глобальних інтернет-комунікацій.

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Згідно з проектом, інтернет-з'єднання Європи та Азії пролягатиме через Україну. В рамках проекту передбачено будівництво підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів і посилення існуючої мережі.

У відомстві вказали, що з 5,4 мільярда інтернет-користувачів у світі більше половини сконцентровано в Азії і на Близькому Сході. Завдяки цьому проекту Україна може стати цифровим хабом Європи.

Як раніше повідомляв УНІАН, в 2016 році Facebook і Google заявили про бажання прокласти по дну Тихого океану інтернет-кабель у Китай.

У 2019 році стало відомо, що компанія Facebook розробляє масштабний план прокладки оптоволоконного підводного інтернет-кабелю навколо Африки. Кабель повинен пролягати вздовж західного, східного і середземноморського узбереж, хоча точний маршрут поки невідомий. Проект отримав назву Simba.

Вже 19 серпня Танзанія провела високошвидкісний Інтернет на гору Кіліманджаро, яка є найвищою вершиною Африки - 5 895 метрів.

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