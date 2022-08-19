Альпіністи, що піднімаються на гору Кіліманджаро, тепер можуть документувати свої сходження в режимі реального часу.

Танзанія провела високошвидкісний Інтернет на гору Кіліманджаро, що є найвищою вершиною Африки (висота 5 895 метрів).

Таким чином, альпіністи, що піднімаються на гору Кіліманджаро, тепер можуть документувати свої сходження в режимі реального часу, пише CNN.

Влада країни при цьому назвала однією з головних цілей проведення інтернету на Кіліманджаро турботу про безпеку туристів, щоб у разі надзвичайних ситуацій вони могли залишатися на зв'язку, відстежувати ситуацію в горах в режимі рельного часу або ж отримувати будь-яку іншу допомогу при сходженні.

Кіліманджаро – найвищий стратовулкан Африки, що знаходиться на північному сході Танзанії, найвища точка континенту. Найвищою точкою гори є пік Ухуру вулкана Кібо, висотою 5895 метрів над рівнем моря, що відноситься до "Семи вершин". Пік був вперше підкорений Гансом Мейєром і Людвігом Пуртшеллером в 1889 році.

Сходження на пік Ухуру вважається досить простим, але вимагає часу для висотної акліматизації. За основними маршрутами, що ведуть на його вершину (Лемошо, Мачаме, Умбве, Марангу і Ронгаї) може піднятися практично кожен без альпіністської підготовки і спеціального спорядження, якщо немає протипоказань за станом здоров'я. Проте, за статистикою, вершини досягає лише близько 60% всіх бажаючих.

Трекінг за маршрутом Лемошо протягом 8 днів (6,5 днів на підйом і 1,5 на спуск) вважається найлегшим в плані акліматизації і найбільш підходящим для новачків, 95% туристів за цим маршрутом досягають вершини.

Найгірша статистика успішних сходжень на вершину Кіліманджаро у маршруту по стежці Марангу, так як тільки по ній можна проводити п'ятиденне сходження, яке для багатьох є досить складним випробуванням. Ще менше число сходжень здійснюється за маршрутом "Західний розлом" (Вестерн Бріч), але він має інтерес тільки для альпіністів-професіоналів внаслідок своєї складності.

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році 13-річний підліток зі Львівської області став наймолодшим українцем, що підкорив Кіліманджаро.