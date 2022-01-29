З офіційних адрес судів здійснюється розсилка вірусу під виглядом судових запитів.

В Україні триває масштабна хакерська атака. З офіційних адрес судів здійснюється розсилка вірусу під виглядом судових запитів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У центрі припускають, що скомпрометовані тільки окремі адреси судів, але не виключають, що проблема може стосуватися всього поштового сервера.

"На жаль, свіжі зміни до кодексів, проголосовані Верховною Радою, тільки посилюють роль електронної пошти як офіційного засобу комунікації в судовому процесі — тому подібний вектор атак буде розвиватися й надалі", — зазначили в центрі.

Масштабна хакерська атака в Україні: