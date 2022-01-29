Експерти припускають, що скомпрометовані тільки окремі адреси судів, але не виключають, що проблема може стосуватися всього поштового сервера / фото ua.depositphotos.com
В Україні триває масштабна хакерська атака. З офіційних адрес судів здійснюється розсилка вірусу під виглядом судових запитів.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У центрі припускають, що скомпрометовані тільки окремі адреси судів, але не виключають, що проблема може стосуватися всього поштового сервера.
"На жаль, свіжі зміни до кодексів, проголосовані Верховною Радою, тільки посилюють роль електронної пошти як офіційного засобу комунікації в судовому процесі — тому подібний вектор атак буде розвиватися й надалі", — зазначили в центрі.
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Масштабна хакерська атака в Україні:
- У ніч на 14 січня 2022 року було здійснено хакерську атаку на ряд українських урядових сайтів. Всього було атаковано понад 70 державних ресурсів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.
- Служба безпеки України розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.
- У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.
- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пропонує створити посади офіцерів з кіберзахисту у всіх органах держвлади та на всіх об'єктах критичної інфраструктури після недавньої кібератаки на урядові сайти.
- 26 січня 2022 року з'явилася інформація про кібератаку на офіційний сайт МЗС України.