Наголошується, що більшість базових станцій мобільного зв’язку в Україні для живлення використовують акумулятори, які можуть підтримувати функціонування протягом кількох годин.

Через віялові відключення світла в Україні з метою економії електроенергії, дефіцит якої виник внаслідок російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури, часто спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Як пояснив консультант, експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч, більшість базових станцій мобільного зв’язку в Україні для живлення використовують акумулятори, які можуть підтримувати функціонування протягом кількох годин.

За його словами таке функціонування на акумуляторах можливе протягом 4-5 годин, передає Суспільне.

Він наголосив, що на відміну від мобільного телефону, який заряджається кілька годин, а потім може працювати добу, в базових станціях все відбувається навпаки. І це проблема номер один.

Відео дня

"Вона заряджається приблизно добу, а потім видає живлення лише кілька годин. Тож, якщо мережі електропостачання вирубають надто часто, то акумулятори на базових станціях не встигають перезарядитися", - пояснив Хіміч.

Друга проблема - мобільний інтернет. Бо на відміну від нього абсолютна більшість базових станцій, українських мереж стільникового зв’язку зберігають свою функціональність. Вони дозволяють бодай телефонувати або відправляти смс.

"Коли вимикається світло, коли зникає електропостачання в побутових електромережах, то "вмирають" на цей час і мережі фіксованого зв’язку, які забезпечують абсолютну більшість трафіку даних", - зазначив Хіміч.

І коли люди кидаються перемикати мобільний інтернет, то виникає перенавантаження стільникового зв’язку, зазначив експерт.

"Вони не можуть виступати в якості повноцінної заміни фіксованих мереж. Їхня ємність набагато менша", - пояснив він.

Найбільше трафіку, за словами Хіміча, витрачається на відео. Тому потрібно переглянути свої звички щодо споживання саме відеоконтенту.

"У налаштуваннях має бути найменша якість відео. Але найкраще за нинішніх умов повернутися до тексту і читати. 90% трафіку - це відеоконтент", - сказав Хіміч.

Віялові відключення світла в Україні

У всіх областях України після ударів росіян по об'єктах енергосистеми почали відключати світло. Так, сьогодні, 3 листопада, у низці областей знову відключатимуть світло. Операторам розподільчих мереж (обленерго) надано обсяги для обмеження електропостачання. Віялові відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти після обстрілів з боку росіян.

Згодом стало відомо, що Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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