У міський застосунок "Київ Цифровий"повернувся запис до ЦНАПів

У застосунку "Київ Цифровий" знову можна записатися до ЦНАПу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє КМДА.

"У міський застосунок "Київ Цифровий" повернувся запис до ЦНАПів. Кияни знову можуть записатися в електронну чергу на зручний час", - йдеться у повідомленні.

Для цього потрібно: перейти в розділ "Адміністративні послуги", вибрати ЦНАП, послугу, час та отримати номер у черзі.

Столичні ЦНАПи приймають заявників з 09:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю.

Як повідомляв УНІАН, з 7 червня в столичних центрах надання адміністративних послуг відновлено прийом документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Вас також можуть зацікавити новини: