У застосунку "Київ Цифровий" знову можна записатися до ЦНАПу.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє КМДА.
"У міський застосунок "Київ Цифровий" повернувся запис до ЦНАПів. Кияни знову можуть записатися в електронну чергу на зручний час", - йдеться у повідомленні.
Для цього потрібно: перейти в розділ "Адміністративні послуги", вибрати ЦНАП, послугу, час та отримати номер у черзі.
Столичні ЦНАПи приймають заявників з 09:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю.
Як повідомляв УНІАН, з 7 червня в столичних центрах надання адміністративних послуг відновлено прийом документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.