"Укрзалізниця" призначає "Інтерсіті+" №730/729 Київ-Черкаси.

"Укрзалізниця" вперше в історії незалежної України призначає швидкісне сполучення для Черкас зі столицею потягом "Інтерсіті+" №730/729 Київ-Черкаси.

Як повідомляє прес-служба перевізника, минулого року тут було завершено довгоочікуваний проект з електрифікації, який дозволяє пустити до черкащан комфортний та модерновий Hyundai Rotem.

З Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щоденно, крім вівторка, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07. Зворотно, з Черкас, поїзд вирушатиме з 21 січня щоденно, крім середи, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.

Відео дня

Квитки вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Залізничне сполучення в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, 13 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" відкриває програму лояльності для своїх пасажирів "Залізні друзі", у рамках якої кожен кілометр подорожі перетвориться на бонуси. Учасником програми може стати кожен зареєстрований користувач мобільного застосунку "Укрзалізниці".

Також 12 січня повідомлялось, що "Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 Львів - Херсон. Окрім цього в УЗ повідомили, що змінюють розклад та маршрут низки поїздів, що курсують на ділянці Кривий Ріг – Нікополь – Запоріжжя, задля безпеки пасажирів.

2 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" не планує під час повномасштабної війни підвищувати ціни на пасажирські перевезення, але уряд має підтвердити цю позицію.

Вас також можуть зацікавити новини: