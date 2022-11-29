Лінійка Xiaomi 13 буде представлена 1 грудня разом з іншими новинками компанії, включаючи навушники Buds 4 та годинник Watch S2.

Вже цього четверга, 1 грудня, Xiaomi представить нову флагманську лінійку Xiaomi 13. Щоб підігріти інтерес до анонсу, що готується, глава компанії Лей Цзюнь поділився деякою інформацією про новинки.

Як стало відомо, в майбутніх смартфонах Xiaomi буде використовуватися "нове покоління акумуляторів", завдяки чому вони зможуть пропрацювати без підзарядки довше, ніж iPhone 14 Pro Max та інші флагмани.

Судячи з опублікованого графіка, нова базова модель флагманської серії набирає 1,37 бала, що вище, ніж у топової моделі Apple iPhone 14 Pro Max. Повідомляється, що Xiaomi 13 зможе пропрацювати на одній зарядці трохи менше півтори доби.

Відео дня

Ще Лей Цзюнь згадав "начинку" Xiaomi 13. Як і передбачалося, нова серія буде оснащуватися процесором Snapdragon 8 Gen 2 в зв'язці зі швидкою пам'яттю lpddr5x (8533 Мбіт/сек) і накопичувачем UFS 4.0. Смартфони повинні показувати значну продуктивність.

Що ще відомо про Xiaomi 13

У лінійку увійдуть дві моделі – Xiaomi 13 і 13 Pro. У плані дизайну молодша версія буде схожа на останні моделі iPhone завдяки плоским граням і квадратному блоку камер.

Розмір екрана Xiaomi 13 збільшиться в порівнянні з попереднім поколінням, але не суттєво: якщо в Xiaomi 12 встановлено 6,28 дюйма, то Xiaomi 13 отримає дисплей діагоналлю 6,36 дюйма. Pro-модель залишиться з діагоналлю 6,73 дюйма. Обидва смартфони вийдуть з коробки з MIUI 14 на базі ОС Android 13.

Також на презентації 1 грудня Xiaomi покаже нові бездротові навушники Buds 4 і розумний годинник Watch S2. Ще компанія розповість про MIUI 14 – чергову версію фірмової оболонки. Раніше в мережі з'явився список смартфонів, які першими отримають оновлення.

Вас також можуть зацікавити новини: