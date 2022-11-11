Все, що для цього потрібно – активувати одне з налаштувань.

Якщо ваш айфон постійно гріється, а батарея сідає швидше, ніж зазвичай – це не завжди привід бігти в ремонтний сервіс. Іноді нагрівання смартфона просто неминуче і вдіяти з цим ви нічого не зможете, який би майстер не взяв в руки ваш пристрій.

Спеціалісти порталу Business Insider зібрали ряд найбільш поширених причин, чому iPhone може грітися без особливої причини і як розв'язати це питання.

Однією з таких порад стало використання авіарежиму. Як відомо, в даному режимі смартфон не має постійного підключення до інтернету, що може бути джерелом перегріву. До речі, "авіарежим" також радять включати, щоб смартфон швидше заряджався.

Відео дня

Також, щоб уникнути перегріву, експерти рекомендують регулярно перезавантажувати смартфон, вимкнути функцію автообновлений, а при зарядці смартфона користуватися тільки "рідним" адаптером Apple. Щодо останнього – також не рекомендується користуватися телефоном під час зарядки.

Фахівці відзначили, що в деяких випадках розв'язати проблему перегріву айфона може включення режиму "Адаптивної яскравості", який автоматично змінює інтенсивність світіння екрана в залежності від освітлення навколишнього середовища. Користувачам також рекомендується час від часу користуватися режимом енергоощадження.

Всі "фішки" iPhone 15 розкрили майже за рік до анонсу

Зміна матеріалів корпусу стане одним з найбільш значних змін в дизайні наступних айфонів. Інсайдери пишуть, що Pro-моделі iPhone 15 будуть оснащуватися корпусом з титанового сплаву, який забезпечить поліпшену стійкість до подряпин і вм'ятин. До того ж він легше.

Серед інших змін згадується більш швидкий і енергоефективний процесор Apple A17 Bionic, збільшений обсяг оперативної пам'яті на 8 ГБ, а також перископний телеоб'єктив, що забезпечує 10-кратний оптичний зум.

Крім того, Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

Вас також можуть зацікавити новини: