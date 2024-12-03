Продажі iPhone 16 в Індонезії зупинили наприкінці жовтня у відповідь на невиконання інвестиційних зобов'язань з боку Apple.

Індонезія очікує отримати інвестиційне зобов'язання в розмірі 1 мільярда доларів від IT-гіганта Apple "протягом тижня", про що пише Reuters. Якщо компанія візьме на себе такі зобов'язання, продажі iPhone 16 в країні будуть розблоковані.

У жовтні уряд Індонезії заборонив продаж і використання iPhone 16, оскільки Apple не виконала свої інвестиційні зобов'язання. Однією з головних умов для зняття заборони є додаткові інвестиції компанії в місцеві виробництва. Крім того, в iPhone має міститися не менше 40% деталей, вироблених в Індонезії.

Reuters пише, що спочатку Apple запропонувала інвестувати $10 млн, потім збільшила суму до $100 млн, але і цього місцевій владі здалося мало. Тепер Індонезія очікує отримати від Apple мільярд доларів.

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Зазначається, що уряд Індонезії особливо зацікавлений у тому, щоб Apple створювала місцеві виробничі партнерства і закупляла компоненти всередині країни. Індонезія – найбільша економіка Південно-Східної Азії з населенням майже 300 мільйонів осіб.

Раніше з цієї ж причини, а також через невиконання інвестиційних зобов'язань в Індонезії заборонили продажі Google Pixel 9.

Дослідження показало, що iPhone – найнепопулярніший подарунок на зимові свята. Явним лідером став розумний годинник Apple Watch, на другому місці за популярністю йдуть планшети.

Чутки майже за рік до анонсу iPhone 17 свідчать, що iPhone 2025 буде найцікавішою серією в найближчі пару років. З виходом iPhone 17 істотно оновляться камери, зокрема "фронталка", а базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року - це загадковий iPhone Air.

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