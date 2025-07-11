Infinix Hot 60 Pro+ отримав батарею ємністю 5 160 мАг при товщині корпусу всього 5,95 мм.

Компанія Infinix представила новий смартфон Hot 60 Pro+, який може стати серйозним конкурентом для Galaxy S25 Edge. Він отримав тонкий корпус, збалансовану начинку і доступний у кількох яскравих кольорах.

Товщина Hot 60 Pro+ становить усього 5,95 мм – це лише на 0,2 мм більше, ніж у корейської новинки. При цьому в плані ваги китайська модель виявилась навіть легшою – 154,6 г проти 163,8 г у Galaxy. До того ж усередині стоїть батарея місткістю 5160 мАг із зарядкою 45 Вт замість 3900 мАг у Samsung.

Характеристики Infinix Hot 60 Pro+

Екран: 6,78-дюймовий вигнутий 3D-екран AMOLED з роздільною здатністю 1,5K, кадровою частотою 144 Гц і яскравістю до 4500 ніт. Спереду скло Corning Gorilla Glass 7i.

6,78-дюймовий вигнутий 3D-екран AMOLED з роздільною здатністю 1,5K, кадровою частотою 144 Гц і яскравістю до 4500 ніт. Спереду скло Corning Gorilla Glass 7i. Процесор: MediaTek Helio G200, у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128/256 ГБ накопичувача.

MediaTek Helio G200, у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128/256 ГБ накопичувача. Камери: основна камера отримала сенсор Sony IMX882 на 50 МП, інші об'єктиви поки що не названі Спереду – 13 Мп для селфі.

основна камера отримала сенсор Sony IMX882 на 50 МП, інші об'єктиви поки що не названі Спереду – 13 Мп для селфі. Форма і зовнішній вигляд: рама зроблена з алюмінію, а тильна панель – зі скловолокна.

рама зроблена з алюмінію, а тильна панель – зі скловолокна. Система: Infinix XOS 15.1.1 на базі Android 15 встановлена з коробки.

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А ще Hot 60 Pro+ має сподобатися людям, які люблять яскраві кольори. Infinix пропонує загалом 6 колірних варіантів, включно з рожевим, жовтим і фіолетовим.

Infinix поки не повідомила ціни. Очікується, що вартість буде на рівні 200 доларів. Поставки почнуться 14 липня.

Samsung випустила свій рекордно тонкий і легкий Galaxy S25 Edge у травні. Реліз вийшов неоднозначним: і стартові продажі підтверджують це. Здається, тонкого корпусу і преміального дизайну замало, щоб виправдати цінник у $1100.

Раніше фахівці AnTuTu ділилися топом найкращих Android-телефонів 2025 року за ціною-якістю. У найдешевшій категорії перше місце посів iQOO Z9, а в найдорожчій – Red Magic 10S Pro.

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