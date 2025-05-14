Apple працює над додаванням підтримки нейроінтерфейсів у свої пристрої.

Apple розробляє власний нейроінтерфейс для управління пристроями за допомогою сигналів мозку. Проєкт створюється в партнерстві з біотехнологічним стартапом Synchron, що спеціалізується на нейротехнологіях.

Як повідомляє Wall Street Journal, основою системи стане мікроімплант Stentrode, який впроваджують у кровоносну судину поруч із моторною корою мозку. Пристрій оснащений електродами, здатними зчитувати нейросигнали і передавати їх у цифровому вигляді.

Apple займається створенням програмного інтерфейсу, який інтерпретує ці сигнали для взаємодії з операційною системою, наприклад, для вибору іконок і елементів управління на екрані iPhone або iPad.

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При цьому інтерфейс розробляється з урахуванням особливостей користувачів із важкими руховими порушеннями: це стосується насамперед людей із травмами спинного мозку і пацієнтів із бічним аміотрофічним склерозом (БАС).

З 2019 року імплант Stentrode був встановлений десяти пацієнтам. Один із них, людина з діагнозом БАС, уже тестує використання iPhone і iPad без рухів, тільки за рахунок мозкових імпульсів, які розпізнає система Apple.

Мета проєкту - створити повністю робочу екосистему, в якій пристрої Apple будуть доступні людям з обмеженими можливостями без необхідності в додатковому обладнанні. У довгостроковій перспективі нейроінтерфейс може бути адаптований і для ширшої аудиторії.

Раніше ми розповідали, що Neuralink Маска продовжує чипувати людей - до 2035 року їх будуть мільйони. Нещодавно Neuralink імплантувала нейрочип уже третьому пацієнту.

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