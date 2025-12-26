Комплект оперативної пам'яті на 64 ГБ уже коштує як новий MacBook Air від Apple

Дефіцит оперативної пам'яті набирає обертів, а вартість комплектів ОЗП продовжує встановлювати нові рекорди. Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що у США комплекти пам'яті DDR5 ємністю 64 ГБ уже коштують як новий MacBook Air.

Зокрема, вартість комплекту G.SKILL Trident Z5 RGB Series 64 GB DDR5-6000 CL30 на Amazon досягла 750 доларів (близько 30000 грн). Причому ще місяць тому такий комплект коштував близько 550 доларів. А на початку жовтня цей набір і зовсім продавався в районі 250 доларів.

Для порівняння, на тому ж Amazon за ці гроші можна купити 13-дюймовий MacBook Air з процесором M4 або відеокарту Nvidia RTX 5070 Ti у виконанні MSI Ventus X3.

Відео дня

Комплект оперативної пам'яті на 64 ГБ уже коштує як новий MacBook Air від Apple

Головною причиною дефіциту стала масштабна угода, яку OpenAI провернула на початку жовтня. Компанія уклала контракти з Samsung Electronics і SK Hynix на постачання до 900 000 пластин DRAM щомісяця до 2029 року – це приблизно 40% усього світового виробництва оперативної пам'яті.

З моменту укладення угоди, ціни на DDR5 для звичайних споживачів зросли у 2-3 рази. Якщо попит на пам'ять не знизиться, то до 2026 року дефіцит на ринку стане ще помітнішим і може тривати до 2028 року і навіть довше.

Слідом за оперативною пам'яттю дорожчають SSD та інші ПК-комплектуючі, а через дефіцит відеокарти нового покоління від NVIDIA і AMD можуть затриматися до 2028 року. Водночас крупні виробники Lenovo і Dell,заявили, що ціни на ноутбуки та комп'ютери скоро зростуть на 15-20%.

Вас також можуть зацікавити новини: