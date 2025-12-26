Комплект оперативної пам'яті на 64 ГБ уже коштує як новий MacBook Air від Apple

Світовий ринок ПК зараз переживає нестачу оперативної пам'яті.

Дефіцит оперативної пам'яті набирає обертів, а вартість комплектів ОЗП продовжує встановлювати нові рекорди. Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що у США комплекти пам'яті DDR5 ємністю 64 ГБ уже коштують як новий MacBook Air.

Зокрема, вартість комплекту G.SKILL Trident Z5 RGB Series 64 GB DDR5-6000 CL30 на Amazon досягла 750 доларів (близько 30000 грн). Причому ще місяць тому такий комплект коштував близько 550 доларів. А на початку жовтня цей набір і зовсім продавався в районі 250 доларів.

Для порівняння, на тому ж Amazon за ці гроші можна купити 13-дюймовий MacBook Air з процесором M4 або відеокарту Nvidia RTX 5070 Ti у виконанні MSI Ventus X3.

Відео дня

Головною причиною дефіциту стала масштабна угода, яку OpenAI провернула на початку жовтня. Компанія уклала контракти з Samsung Electronics і SK Hynix на постачання до 900 000 пластин DRAM щомісяця до 2029 року – це приблизно 40% усього світового виробництва оперативної пам'яті.

З моменту укладення угоди, ціни на DDR5 для звичайних споживачів зросли у 2-3 рази. Якщо попит на пам'ять не знизиться, то до 2026 року дефіцит на ринку стане ще помітнішим і може тривати до 2028 року і навіть довше.

Слідом за оперативною пам'яттю дорожчають SSD та інші ПК-комплектуючі, а через дефіцит відеокарти нового покоління від NVIDIA і AMD можуть затриматися до 2028 року. Водночас крупні виробники Lenovo і Dell,заявили, що ціни на ноутбуки та комп'ютери скоро зростуть на 15-20%.

Вас також можуть зацікавити новини: