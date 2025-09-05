Такий "поворот" стане в пригоді для програмування або прокрутки стрічок у соціальних мережах.

Lenovo представила на виставці IFA 2025 концепт ноутбука з обертовим екраном, на якому зручно дивитися ТікТокі та програмувати. Інформація про цей пристрій просочилася в інтернет раніше, а тепер корпорація зробила офіційний анонс.

Пристрій називається ThinkBook VertiFlex. Він оснащується 14-дюймовим дисплеєм, який вміє крутитися на 90 градусів. Тобто використовувати екран можна як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні.

Механізм повороту виконаний без використання гнучких екранів і моторчиків – панель тримається на прихованій поворотній системі. Це робить конструкцію простішою і потенційно надійнішою порівняно з іншими концептами компанії.

Відео дня

Про характеристики відомо мало. Ноутбук оснащений чипом Intel Core Ultra 7, до 32 ГБ оперативки і до 1 ТБ на SSD. Товщина корпусу становить 17,9 мм, вага - 1,39 кг.

Як пишуть у The Verge, яким вдалося протестувати пристрій, це "один із найприземленіших" концептів Lenovo, тож шанси на комерційний випуск виглядають цілком реальними, хоча сама компанія поки що офіційно цього не підтверджує.

Lenovo часто експериментує з форм-факторами ноутбуків: у компанії є концепт пристрою з екраном, що "виростає", і частково прозорий ноутбук. А раніше цього року компанія представила ThinkBook Plus Gen 6 - серійний ноутбук із висувним екраном за ціною від 3499 доларів.

Раніше на ринку з'явився незвичайний квадратний смартфон із поворотною камерою. "Ви, ймовірно, ніколи не бачили такого маленького, тонкого і розумного смартфона", - кажуть його творці.

