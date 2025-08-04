Довго чекати на новинку не доведеться: Galaxy S25 FE мають показати вже найближчими тижнями.

Зазвичай Samsung випускає пристрої серії Galaxy FE у жовтні, але цього року новий народний флагман може з'явитися вже в серпні. Компанія намагається якнайшвидше випустити свого конкурента iPhone 16e, який увійшов до топ-10 найбільш продаваних смартфонів у Європі в першому кварталі 2025-го.

ЗМІ та соцмережами розлетівся рендер, на якому Galaxy S25 FE показаний у всіх колірних варіантах. Апарат буде доступний у чотирьох кольорах: чорному, темно-синьому, світло-синьому і білому. Особливо виділяється темно-синій відтінок, що нагадує розкладачки Galaxy Z Flip 7 і Galaxy Z Fold 7.

Дизайн Samsung Galaxy S25 FE був розкритий раніше. Зовні смартфон схожий на звичайний S25: прямокутний корпус з невеликим заокругленням і плоска задня панель з вертикальним блоком камер. А ось порівняно з Galaxy S24 FE, пристрій стане компактнішим і тоншим.

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Смартфон оснастять 6,7-дюймовим SuperAMOLED-дисплеєм з частотою 120 Гц і захистом Gorilla Glass Victus. Усередині стоятиме чип Exynos 2400 – такий самий, як у торішнього S24 FE. Очікується One UI 8 (Android 16) з коробки та підтримка оновленнями до 2032 року.

Головна відмінність – батарея на 4 500 мАг, що підтримує швидку зарядку 45 Вт (як у S25 Ultra). Камери залишаться незмінними: основна 50 Мп з OIS, ширококутна 12 Мп і телефото 8 Мп з 3х зумом, зате "фронталку" оновлять з 10 до 12 Мп. Вартість апарату починатиметься з $650.

Для порівняння, iPhone 16e стартує з позначки в 599 доларів. Оглядачі називають його хорошим смартфоном, але занадто дорогим, щоб називатися "бюджетником", при цьому деякі спрощення виявились занадто помітні. Наприклад, одинарна камера і відсутність MagSafe. Також багато хто залишився незадоволений 60-герцовим екраном у 2025 році.

Крім Galaxy S25 FE компанія також готує до релізу в другій половині 2025 року свій дебютний смартфон, що складається втричі, і "розумні" окуляри.

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