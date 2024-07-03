Samsung дотримувалася однієї і тієї ж лінійки з трьох моделей з 2020 року.

Погані новини для шанувальників Samsung. Корейський бренд може відмовитися від однієї зі своїх флагманських моделей у серії Galaxy S25, пише Android Headlines.

Йдеться про Galaxy S25 Plus, модельний номер якої так і не вдалося виявити в базі IMEI (International Mobile Equipment Identity). Це означає, що в нову серію флагманів Samsung можуть увійти тільки Galaxy S25 і Galaxy S25 Ultra.

Зазначається, що раніше в базі IMEI одночасно з'являлися каталожні номери всіх трьох моделей флагманської лінійки Samsung. Зокрема Galaxy S24, Galaxy S24 Plus і Galaxy S24 Ultra одночасно прописалися в базі IMEI в липні 2023 року.

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І хоча у компанії в запасі ще є пів року до анонсу серії Galaxy S25, такий крок цілком логічний і передбачуваний, вважають фахівці. Модель Plus – найбільш непопулярна серед флагманів Samsung. Відмова від неї може спростити вибір для користувачів і скоротити надлишковість.

Тим більше, що в останні роки різниця між моделями Plus і звичайними моделями скоротилася. Сьогодні основні відмінності полягають лише в ємності акумулятора і роздільній здатності екрана. В іншому, S24 і S24+ мають ідентичні характеристики, що робить модель Plus менш привабливою через 200-доларову різницю в ціні.

Що відомо про Samsung Galaxy S25

Судячи з ранніх витоків, Samsung має намір серйозно прокачати камеру Ultra-моделі, позбувшись 10- і 12-мегапіксельних сенсорів. Ще ходять чутки, що Galaxy S25 Ultra стане найтоншим смартфоном у серії Galaxy Ultra.

Також згадувалося, що з виходом Galaxy S25 Samsung "серйозно змінить дизайн і концепцію" флагманської серії. Останні кілька поколінь Galaxy S мало чим відрізнялися одне від одного в плані дизайну, по суті, змінювалася тільки "начинка".

На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. У липні анонсують нове покоління складних смартфонів, новий годинник для конкуренції з Apple Watch Ultra і Galaxy Ring – дебютний смарт-перстень. А на осінь компанія запланувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

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